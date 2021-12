Coraz lepsze warunki narciarskie w Beskidach. Ruszają kolejne ośrodki. Nic tylko szusować! JAK

W Beskidach zima jak się patrzy. Po ostatnich sporych opadach śniegu i minusowych temperaturach, które w ośrodkach narciarskich wykorzystano do naśnieżania, na coraz większej liczbie tras nie brakuje białego puchu. Tak ma być przez całe święta, więc jeśli ktoś już poświętuje, a lubi aktywny wypoczynek, to powinien spakować narty czy snowboard i czym prędzej skierować swe kroki do Wisły, Szczyrku czy Korbielowa.