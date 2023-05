Czarny rynek papierosów w Bielsku-Białej. Wyrok w sprawie gangu już w czwartek!

Przypomnijmy, że proces toczył się przed sądem w Bielsku-Białej od lipca 2021 r. Jak ustalili śledczy z bielskiej prokuratury okręgowej, którzy badali sprawę wspólnie z CBŚP i KAS, grupa działała od sierpnia 2017 do lutego 2019 roku, między innymi w Bielsku-Białej i Zasolu Bielańskim. Tworzyło ją 11 osób, w tym dwóch obywateli Armenii.

Akt oskarżenia, który do sądu skierowała w styczniu 2021 roku bielska prokuratura okręgowa, objął 11 osób. Odpowiadali za założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą lub udział w niej oraz czerpanie korzyści z popełnienia przestępstw skarbowych. W śledztwie oskarżeni, poza jedną osobą, nie przyznali się do stawianych im zarzutów.

Łączna wartość przejętych wyrobów tytoniowych oraz maszyn do ich produkcji wyniosła blisko 5 mln zł

Grupę udało się robić w lutym 2019 r. Funkcjonariusze w dwóch halach magazynowych znaleźli kompletną, działającą drukarnię opakowań do papierosów znanych marek tytoniowych i linię do wykrawania opakowań jednostkowych i zbiorczych. Łączna wartość przejętych wyrobów tytoniowych oraz maszyn do ich produkcji wyniosła blisko 5 mln zł. Na zabezpieczonym towarze ciążył obowiązek podatkowy w kwocie blisko 8,8 mln zł. Tytoń oraz maszyny zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono ponad 600 tys. zł w gotówce.