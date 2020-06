Czechowice-Dziedzice: Policyjny pościg za motocyklistą zakończył się wypadkiem

W czwartek, 25 czerwca 2020 r., ok. godz. 19 policjanci jadący nieoznakowanym radiowozem ulicą Kopernika w Czechowicach Dziedzicach zobaczyli nadjeżdżającego z naprzeciwko, pod prąd, motocyklistę. Zawrócili i pojechali za nim, dając znaki do zatrzymania się, które on zignorował. Uciekając przed policjantami, dwukrotnie przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle, nieprawidłowo wyprzedzał pojazdy i omijał zator, aż wreszcie zajechał na stację benzynową, gdzie uderzył w element infrastruktury - mówi asp. szt. Roman Szydlak.

Motocyklistą okazał się 36-letni mieszkaniec Czechowic-Dziedzic. Nieprzytomnego zabrało go pogotowie lotnicze do szpitala w Ochojcu.

- Odniósł poważne obrażenia - nie ukrywa oficer prasowy bielskiej policji.