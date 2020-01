Debiutantka i wielkie gwiazdy. Nadchodzi Lotos Jazz Festival XXII Bielska Zadymka Jazzowa [ZDJĘCIA]

Lotos Jazz Festival XXII Bielska Zadymka Jazzowa symbolicznie rozpocznie się od debiutu płytowego, a zakończy 50-leciem pracy artystycznej. Debiutantką będzie 18-letnia saksofonistka z Bielska-Białej Marta Wajdzik, tegoroczna maturzystka.

- Marta napisała w ciągu kilku miesięcy osiem premierowych utworów, specjalnie na tę płytę. To absolutnie jej kompozycje, są bardzo dojrzałe. Płyta zapowiada się rewelacyjnie. Trzymamy kciuki za jej premierę – zaznacza Batycki.

Marta Wajdzik nie ukrywa, że to bardzo ważny moment dla niej. - Pierwszy raz wydaję płytę, a jeszcze to wszystko odbywa się w ramach Zadymki, na której się wychowałam – to była dla mnie zawsze wielka inspiracja, ci wszyscy muzycy, koncerty. To było moje marzenie, by tu wystąpić. Ale nie sądziłam, że to się spełni tak szybko – wyznaje.

Młoda saksofonistka nagrywała płytę w grudniu w warszawskim studiu jednocześnie łącząc tę pracę artystyczną z nauką w klasie maturalnej (szkoła muzyczna w Bielsku-Białej). - To było duże wyzwanie – mówi Marta Wajdzik.