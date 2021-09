Dni Powiatu Bielskiego 2021, czyli rytmy reggae, atrakcje dla najmłodszych i lokalne przysmaki że palce lizać JAK

Nie udało się przez pandemię rok temu, z tym większą przyjemnością zapraszamy na Święto Powiatu Bielskiego w najbliższy weekend – 11 i 12 września do Kóz. Wykorzystajmy okazję do spotkań, za którymi tak tęskniliśmy, gdy koronawirus zamknął nas w domach. Spotkań ze znajomymi, spotkań z kulturą i tradycją naszego powiatu - mówi starosta bielski Andrzej Płonka. Będzie też okazja do zaszczepienia się przeciw COVID-19.