Do Szczyrku dotarły nasiona kwiatów z niemieckiego Zetel. W czasie epidemii przypomną o przyjaźni miast

Z ciekawą inicjatywą wyszło niemieckie miasto Zetel, miasto partnerskie Szczyrku, którego przedstawiciele od kilku lat regularnie przyjeżdżają do miejscowości pod Skrzycznem .

- Ze względu na koronawirusa nie mogą teraz przyjechać do Szczyrku, więc burmistrz Zetel przesłał do Parafii Ewangelickiej w Szczyrku w saszetkach nasiona kwiatów, które kwitną przez całe lato. Poprosił, by rozdać je wśród mieszkańców, by mieszkańcy zasiali w swoich ogródkach ten specjalny zestaw nasion kwiatów - wyjaśnia ks. Jan Byrt, proboszcz parafii ewangelickiej w Szczyrku Salmopolu. – Dzięki temu przez lato i jesień kwiaty będą mówiły o przyjaźni między naszymi miastami – dodaje.

Nasiona kwiatów rozdawane są za darmo – można je otrzymać w parafii ewangelickiej w Szczyrku oraz w jednym z miejscowych sklepów.

- Przyjęliśmy tę inicjatywę z wielką radością i siejemy w Szczyrku kwiaty z miasta partnerskiego Zetel – podkreśla ks. Byrt.