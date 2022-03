Dobra wiadomość dla pacjentów! Mniej rygorystyczne zasady odwiedzin w bielskim Szpitalu Wojewódzkim

W dni powszednie pacjenta może jednorazowo odwiedzić jedna osoba w godzinach od 15.00 do 18.00. W dni świąteczne jest to możliwe w od 14.00 do 18.00. Wizyty nie mogą trwać dłużej, niż pół godziny. Wizyty w innych godzinach możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.

- Apelujemy, aby bliscy, którzy chcą zobaczyć się z osobą przebywającą w Szpitalu Wojewódzkim, przestrzegali zasad ustalonego reżimu sanitarnego. Nie odwiedzali pacjentów po kontakcie z osobą zakażoną i nie przychodzili do naszej placówki w przypadku podejrzenia rozwijającej się infekcji - poinformowała Anna Szafrańska, rzecznik prasowy bielskiego Szpitala Wojewódzkiego.

Osoba, która chce wejść na oddział, nie może mieć takich objawów jak katar, kaszel, gorączka i ból gardła.

Każdy, kto zamierza zobaczyć się z pacjentem hospitalizowanym na oddziale musi zdezynfekować ręce, mieć zasłonięte usta oraz nos podczas całego pobytu, a także ograniczyć do minimum artykuły dostarczane choremu.