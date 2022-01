Dramatyczny wzrost nowych zakażeń - 5. fala staje się faktem. Jak sytuacja w Śląskiem? Gdzie jest najgorzej?

Jak informował wczoraj szef resortu zdrowia Adam Niedzielski - Piąta fala staje się faktem i w najbliższym czasie musimy spodziewać się wzrostów. Dzisiejszy dzień niestety to potwierdza. Ministerstwo Zdrowia we wtorek 18 stycznia poinformowało o 19 652 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce - to wzrost o 72 proc. do ubiegłego wtorku! Zmarło 377 pacjentów, prawie 300 zmarłych nie było zaszczepionych. W województwie śląskim stwierdzono 2193 nowe przypadki koronawirusa. W naszym regionie zmarło 59 pacjentów, 53 z nich miało choroby współistniejące. Gdzie w Śląskiem było najwięcej zachorowań? Gdzie zmarło najwięcej osób. Czytaj więcej, kliknij w następne zdjęcie >>>

arc / gov.pl / mapa - liczba nowych zakażeń