Dyspozytornia pogotowia musi zostać w Bielsku-Białej! "Czas epidemii obnażył wiele funkcjonalności"

- Plany likwidacji dyspozytorni budzą ogromne zaniepokojenie - podkreślał na sesji rady powiatu Adam Caputa, radny powiatowy i przewodniczący komisji porządku publicznego - Jest to obszar specyficzny o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, dużym rozdrobnieniu administracyjnym, na którym często występują powtarzalne nazwy miejscowości i przysiółków. To fakty, które wpływają bezpośrednio na szybkość i skuteczność podejmowanych interwencji, czyli na skuteczność ratowania życia ludzkiego - zaznaczał.

Jak informuje Wojciech Waligóra, dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Śląski Urząd Wojewódzki nie przedstawił do tej pory, gdzie mają znajdować się 2 dyspozytornie.

- Czas epidemii obnażył wiele funkcjonalności. Wystarczy sprawdzić, ile obowiązków zostało zrzucone na bielską dyspozytornię przez służby wojewody. Dzięki temu, że jest to lokalna dyspozytornia, można to było w łatwy sposób przeprowadzić. Co będzie, gdy przyjdzie podobna sytuacja, a w województwie będzie działa tylko jedna dyspozytornia? - pyta retorycznie dyrektor Waligóra.

Rada Powiatu Bielskiego sprzeciwia się planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej w strukturach Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej. Stanowisko przyjęte na majowej sesji trafi do ministra zdrowia i wojewody śląskiego.

CZYTAJ: RADNI BIELSKA-BIAŁEJ MUREM ZA DYSPOZYTORNIĄ POGOTOWIA