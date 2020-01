Dziady i jukace w Bielsku-Białej! Zaskoczyły i rozbawiły mieszkańców ZDJĘCIA

Karnawał, przebierańcy, wrzawa, śmiech i zabawa - to najkrótsza charakterystyka Żywieckich Godów – przeglądu kolędniczego, który potrwa od 11 do 26 stycznia 2020. Korowody i konkursowe prezentacje odbędą się Żywcu i Milówce, a finał w Bielsku-Białej. Swój udział zapowiedziało niemal 50 grup i wykonawców.

Dodał, że oglądając prezentacje grup kolędniczych i obrzędowych m.in. na żywieckim Rynku widać, jak wszystkim zależy na tej tradycji i jej kultywowaniu.

- To już 51. Gody Żywieckie. Powiedzmy sobie szczerze: czy jak coś jest lipne i niefajne, to czy istniałoby aż 51 lat? Jeśli mamy 51 Gody Żywieckie to znaczy, że są one dobrze zorganizowane, współpraca między instytucjami jest doskonała, a ludzie chcą, by te Gody odbywały się – powiedział burmistrz.