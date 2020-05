Dzień Dobrych Uczynków w Bielsku-Białej. Ekolodzy proponują, co dobrego można zrobić

Dzień Dobrych Uczynków jest to święto społecznych, bezinteresownych działań. Akcja skierowana jest, przede wszystkim, do młodzieży szkolnej oraz organizacji społecznych. Fundacja Ekologiczna Arka z Bielska-Białej po raz szesnasty zachęcała do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz ludzi, zwierząt i przyrody.

Na stronie internetowej Fundacji Ekologicznej ARKA fundacjaarka.pl znajduje się lista proponowanych działań, jakie można podjąć w ramach akcji. Jednakże dowolność podejmowanych inicjatyw sprawia, że owa lista może zostać w każdej chwili poszerzona o nowe pomysły, nadsyłane przez zainteresowanych naszym świętem bezinteresowności. Bielscy ekolodzy zachęcają do przeczytania relacji z poprzednich akcji, które mogą być inspiracją.

- Przesyłajcie nam swoje dobre uczynki na FB lub mailem. Powstanie z nich wirtualna Księga Dobrych Uczynków - zachęcają ekolodzy.

PRZYKŁADOWE DOBRE UCZYNKI

WESPRZYJ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

KUP BLISKIEJ OSOBIE KWIATKA W DONICZCE

POMÓŻ STARSZEJ OSOBIE

WPŁAĆ DATEK DLA POTRZEBUJĄCYCH

ZASADŹ DRZEWKO W OGRODZIE/NA DZIAŁCE

ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ KARMY DLA ZWIERZĄT

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA ZE SCHRONISKA

ODWIEDŹ SWOICH DAWNO NIE WIDZIANYCH PRZYJACIÓŁ

POZBIERAJ ŚMIECI W POBLISKIM PARKU

Posiej kwiaty dla pszczół w ogrodzie/ doniczce

ZORGANIZUJ ZBIÓRKĘ ZABAWEK DLA DOMU DZIECKA

ODWIEDŹ STARSZE OSOBY W DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI

POWIEDZ BLISKIEJ OSOBIE ILE DLA CIEBIE ZNACZY

WEŹ SWOJEGO PSA NA DŁUGI SPACER

ZNAJDŹ CHWILĘ BY USIĄŚĆ I POROZMAWIAĆ Z RODZINĄ

NAUCZ SWOICH ZNAJOMYCH JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI

POZBIERAJ W LESIE POROZRZUCANE TAM ŚMIECI

JEDZ WIĘCEJ WARZYW, A MNIEJ MIĘSA! POMOŻESZ SOBIE,

ŚRODOWISKU I ZWIERZĘTOM

BĄDŹ DOBRY DLA INNYCH LUDZI – DORBO DO CIEBIE WRÓCI!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO – rowerpomaga.pl

POSADŹ DRZEWO i dopisz go na sadzimytlen.pl

ODWIEDŹ STARSZE OSOBY W DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI

POWIEDZ BLISKIEJ OSOBIE ILE DLA CIEBIE ZNACZY

WEŹ SWOJEGO PSA NA DŁUGI SPACER

ZNAJDŹ CHWILĘ BY USIĄŚĆ I POROZMAWIAĆ Z RODZINĄ

NAUCZ SWOICH ZNAJOMYCH JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI

POZBIERAJ W LESIE POROZRZUCANE TAM ŚMIECI

Wyślij nam niepotrzebne książki na akcję www.ksiazkawspierabohatera.pl

BĄDŹ DOBRY DLA INNYCH LUDZI – DORBO DO CIEBIE WRÓCI!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO – bikehelps.org

Zbierz pluszaki, zabawki i wyślij nam na akcję Pluszaki ratują zwierzak*