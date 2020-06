Dzisiaj rozpoczną się ogromne utrudnienia na DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Wyburzą wiadukt

To będzie trudny weekend na drogach naszego miasta - nie ukrywa Marian Błachut, burmistrz Czechowic-Dziedzic. I apeluje do wszystkich mieszkańców - kierowców, rowerzystów i pieszych - o szczególną ostrożność.

Nic dziwnego, od piątku 26 czerwca od 20.00 do poniedziałku 29 czerwca do 6.00 cały ruch z DK1 zostanie poprowadzony przez Czechowice-Dziedzice. Z powodu wyburzania wiaduktu kolejowego nad DK1, w rejonie ul. Zielonej, DK1 na odcinku od ul. Legionów do ul. Ligockiej będzie całkowice zamknięta. A to oznacza, że w nadchodzący weekend Ślązacy jadący w Beskidy np. do Szczyrku lub na Żywiecczyznę będą przejeżdżali przez Czechowice-Dziedzice.

Kierowcy jadący od strony Katowic w kierunku Bielska-Białej na skrzyżowaniu DK1 z ul. Legionów (pierwsze światła tuż przed wyburzanym mostem kolejowym) będą musieli skręcić w lewo, a następnie i jechać ulicami Legionów (po drodze trzeba przejechać przez trzy ronda, co zapewne spowolni ruch), Mazańcowicką i Ligocką aż do DK 1 (skrzyżowanie DK1 z ul. Ligocką, pierwsze światła za wyburzanym wiaduktem).