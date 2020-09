Ekolodzy nie mogą zbierać pluszaków. Ale każdy może je przynieść. I zabawki znów uratują zwierzaki

Z powodu pandemii ekolodzy Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Białej nie mogą zbierać pluszaków i zabawek. Dlatego apelują do chętnych, by im takie przynosić do Punktu Informacyjnego Galerii Sfera. Tam też 17 października zaplanowano Charytatywny Kiermasz Zabawek.

„Zabawki ratują zwierzaki" to przedsięwzięcie Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Białej, która zbiera niepotrzebne zabawki, pluszaki, puzzle, klocki czy książki dla dzieci i wystawia je w charytatywnych kiermaszach. Zebrane pieniądze trafiają do organizacji zajmujących się ratowaniem zwierząt. Do tej pory zorganizowali sześć edycji akcji, w których uzbierali aż 28 500 zł. To finansowe wsparcie otrzymały Ośrodek Rehabilitacji „Mysikrólik" Na Pomoc Dzikim Zwierzętom, Stowarzyszenie KOTełkowa Drużyna, Fundacja Psia Ekipa oraz Fundacja Przystań Ocalenie prowadząca schronisko dla zwierząt pod Pszczyną. Tym razem ekolodzy będą ponownie współpracowali z fundacją Psia Ekipa. Z powodu pandemii ekolodzy nie mogą jednak zbierać pluszaków i zabawek. Dlatego apelują do chętnych, by nie potrzebne już (ale w dobrym stanie) pluszaki ,zabawki, gry, puzzle, klocki, książki dla dzieci przynosić do Punktu Informacyjnego Galerii SFERA. Tam też, w sobotę 17 października, zaplanowano Charytatywny Kiermasz Zabawek. Akcja „Zabawki ratują zwierzaki" to pomysł jak z niepotrzebnych rzeczy stworzyć działanie, z którego wszyscy są zadowoleni. Zarówno osoby oddające zabawki, jak i te nabywające je po bardzo okazyjnych cenach, jak i na końcu organizacje ratujące zwierzęta, odnoszą z tej akcji wymierne efekty. - Mamy coraz więcej problemów z naszymi odpadami. Wiszą nam nami kary za niedotrzymanie limitów odzysku surowców wtórnych, które sami wynegocjowaliśmy wcześniej w Brukseli. Mimo czasami ogromnych inwestycji i wysiłków firm odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami często nasze zaangażowanie i wiedza jak właściwie segregować odpady, jest niewielka. Dlatego każda akcja, która choć w minimalnym stopniu uczy nas nowoczesnego postępowanie z odpadami jak bardzo ważna. A najlepsze są te odpady, których nie wytwarzamy - wyjaśnia Wojciech Owczarz, prezes ARKI. Pomysł wpisuje się w program edukacyjny Fundacji Arka „Dajemy rzeczom drugie życie", w którym ekolodzy zachęcają do nowoczesnego i odpowiedzialnego podejścia do odpadów. - Wiele rzeczy możemy naprawić lub przekazać organizacji społecznej. Coraz bardziej popularne jest podejść do naszych odpadów według zasady 5R, a jedną z tych zasad jest REUSE, czyli używanie rzeczy ponownie. Zasada ta przypomina, że można użyć wykorzystane już przedmioty w inny, kreatywny sposób. W ten sposób budujemy kulturę produkcji mniejszej liczby odpadów i wpływamy na stan naszej planety - wskazuje Wojciech Owczarz.