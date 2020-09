Eksplozja na Sarnim Stoku. Mimo epidemii koronawirusa trwa proces Mateusza H., oskarżonego o wysadzenie bloku

Jak poinformował DZ sędzia Jarosław Sablik, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, mimo pandemii proces cały czas trwa. Dzisiaj zeznawali kolejni świadkowie. Następne rozprawy zaplanowano na 16 i 23 września.

Proces rozpoczął się pod koniec lutego przed bielskim Sądem Okręgowym. To finał głośnej sprawy, o której mówiło się w całym kraju. Chodzi o wysadzenie będącego w trakcie budowy budynku wielorodzinnego na terenie osiedla Sarni Stok w Bielsku-Białej. Do zdarzenia doszło we wtorek 17 lipca 2018 roku nad ranem.

Sprawa szybko zyskała status priorytetowej, a wysadzenie budynku miano ekoterroryzmu - sprawca wysłał bowiem maile do mediów wyjaśniając swoje pobudki, a nawet opisując niektóre szczegóły zamachu.

Po żmudnym dochodzeniu śledczy 25 lutego 2019 r. zatrzymali 29-letniego Mateusza H. , studenta śląskich uczelni. W grudniu 2019 r. Mateusz H. usłyszał 20 zarzutów - prokurator oskarżył go m.in. o sprowadzenie zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać eksplozji materiałów łatwopalnych oraz usiłowania spowodowania zawalenia kolejnych dwóch budynków mieszkalnych, powodując szkodę w mieniu inwestora w kwocie co najmniej 1,2 miliona złotych kwalifikowane. Oskarżenie obejmuje też inne przestępstwa - w tym groźby karalne oraz wyłudzenia świadczeń socjalnych zarówno na szkodę wyższych uczelni jak i na szkodę ośrodków pomocy społecznej.

Mateusz H. nie przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów.