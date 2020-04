Energylandia bez ludzi - to rzadki widok. Największy Park Rozrywki w Polsce, wciąż czeka na otwarcie 2020. Zobacz zdjęcia z lotu ptaka

O atrakcjach parku można by się rozpisywać dość długo, nadmienimy tylko, że jest tam m.in. najwyższy w Europie 77 metrowy Mega Coaster pędzący z prędkością 142 km/h i najszybszy na świecie Speed Water Coaster wynoszący ludzi na 60 metrów i rozbryzgujący wodę z prędkością 110 km/h.

ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 35 hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Park zlokalizowany jest w miejscowości Zator, na granicy Śląska i Małopolski, niespełna pół godziny drogi z Katowic.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w Polsce podjęliśmy decyzję o zmianie daty otwarcia Sezonu 2020 w Energylandii.

Od kilku dni jesteśmy już gotowi na otwarcie nowego sezonu z zachowaniem najwyższych standardów obsługi i bezpieczeństwa, jednak z uwagi na nieprzewidywalny rozwój zdarzeń nie możemy jeszcze podać dokładnej, nowej daty otwarcia. Energylandia dbając o bezpieczeństwo stosuje się do wszelkich zaleceń władz. Mamy szczerą nadzieję, że wkrótce się spotkamy i wspólnie rozpoczniemy nowy sezon z jeszcze większym entuzjazmem i radością, doceniając możliwość beztroskiej zabawy!

Tymczasem zachęcamy do akcji #zostańwdomu i informujemy, że wszystkie bilety na Sezon 2020 zakupione nawet w ubiegłym roku (po zakończeniu sezonu 2019), których pierwotna ważność upływa 26 czerwca 2020, będą ważne aż do 10 stycznia 2021.