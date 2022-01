Film „Uwierz w Mikołaja" będzie kręcony w Bielsku-Białej. Nad Białą ruszają zdjęcia do ekranizacji świątecznego bestselleru! JAK

Jutro 19 stycznia w Bielsku-Białej rozpoczynają się zdjęcia do nowej produkcji pt. „Uwierz w Mikołaja”, do której scenariusz - na podstawie bestsellerowej książki Magdaleny Witkiewicz pod tym samym tytułem - napisała Ilona Łepkowska. To pierwsza ekranizacja powieści tej poczytnej autorki. W filmie zobaczymy wielopokoleniową plejadę polskich aktorów, zaś reżyserką jest - odpowiedzialna m. in. za czwartą część serii Kogel Mogel - Anna Wieczur. Zdjęcia do produkcji są realizowane w Bielsku-Białej i okolicach (Goczałkowice-Zdrój, okolice Milówki) oraz w Warszawie. Producentem filmu jest MTL MAXFILM.