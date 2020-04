Firma z Czechowic-Dziedzic wdrożyła produkcję przyłbic. Sprzęt trafił do szpitali

Czechowicka firma Valeo, która na co dzień produkuje części i podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego, w czasie pandemii koronawirusa wdrożyła produkcję przyłbic ochronnych. 50 sztuk z prototypowej serii firma Valeo przekazała Gminie Czechowice-Dziedzice. Trafią do medyków oraz osób zajmujących się obsługą mieszkańców.

Jak informują czechowiccy urzędnicy, przyłbica do samodzielnego montażu, stworzona w oparciu o udostępniony projekt Mateusza Dyrdy i Konrada Klepackiego, została wdrożona do produkcji seryjnej przez pracowników czechowickiego oddziału firmy Valeo - Mateusza Mamicę, kierownika działu utrzymania ruchu oraz Marcina Woźnicę, kierownika działu industrializacji. Przy produkcji przyłbic, również non profit, współpracują z Valeo firmy ZAW i MAJET.

Przyłbice pakowane są w kopertach po 10 sztuk. Na każdej kopercie znajduje się kod QR z krótkim filmem zawierającym instrukcję montażu przyłbicy.

Do tej pory przyłbice z czechowickiego Valeo zostały przekazane m.in. do szpitali w Bielsku-Białej, Żywcu i Krakowie. Teraz próbka produkcji trafiła do gminy Czechowice-Dziedzice. Dyrektor czechowickiego zakładu Valeo Grzegorz Zięba osobiście przekazał przyłbice burmistrzowi Czechowic-Dziedzic Marianowi Błachutowi.