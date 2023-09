Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w Bielsku-Białej? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Bestwińska 63, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Kopytko 13, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Sternicza 8a, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Maksyma Gorkiego 7, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Żywiecka 302, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Siostry Małgorzaty Szewczyk 1, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Podgórna 29, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Olszówka 20, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Jana Sobieskiego 307A, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Karpacka 127, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Listopadowa 70, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Jutrzenki 13, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: prof. dr. Mieczysława Michałowicza 55, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Jaskrowa 13, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Piastowska 86, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Stanisława Staszica 1, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Partyzantów 55, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Łagodna 16, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Stefanii Sempołowskiej 52, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Łagodna 27a, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Komorowicka 338, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Góralska 4, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Sternicza 4, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Wrzosowa 20, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Ikara 2, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Anieli Krzywoń 17a, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Karpacka 119, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Cieszyńska 388, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Lipnicka 226, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Dywizji Kościuszkowskiej 2, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Cypriana Kamila Norwida 30, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Pocztowa 28a, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Teofila Aleksandra Lenartowicza 17, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Złoty Potok 7, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Zofii Kossak-Szczuckiej 19, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Wincentego Witosa 96, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Wyzwolenia 343, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Czereśniowa 20, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Adama Asnyka 30, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Mazańcowicka 34, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Zapłocie Duże 1, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Cieszyńska 385, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Straconki 25, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Doliny Miętusiej 5, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Łagodna 26, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Emilii Plater 3, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Bratków 6, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Willowa 2-Budynek B - 27, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Kazimierza Brodzińskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: al. Aleja Armii Krajowej 220, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Budowlanych 4, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Akademii Umiejętności 1, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Juliusza Słowackiego 24, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Jana Sobieskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Sternicza 4, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Józefa Lompy 11, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

adres: Milusińskich 6, 43-300 Bielsko-Biała numer okręgu do Sejmu: 27 numer okręgu do Senatu: 78

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Co należy zrobić, aby móc zagłosować za granicą?

Prawo do głosowania za granicą posiada obywatel Polski, który ma czynne prawo wyborcze. Możliwość oddania głosu za granicą odbywa się tylko osobiście. Jeśli chcemy zagłosować w obwodzie utworzonym poza terenem naszego kraju, to należy zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula, ponieważ nie prowadzi on stałego rejestru wyborców. Jak należy to zrobić? Można zgłosić się telefonicznie, ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Dodatkowo jest możliwość skorzystania z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory, które jest polecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w Polsce, czyli ten, gdzie widnieje się w rejestrze wyborców (osoby, które przebywają czasowo za granicą) oraz numer, miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, jeśli jest wystarczającym dokumentem.