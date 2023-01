Gdzie na nordic walking do 8 km od Bielska-Białej. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 7 - 8 stycznia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 8 km od Bielska-Białej. Sprawdź, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo jest dobra również dla Ciebie.

To może Ci się przydać do nordic walking

Nordic walking - co to?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: