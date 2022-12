Gdzie na nordic walking do 8 km od Bielska-Białej. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 31 grudnia - 1 stycznia

Ścieżki nordic walking w pobliżu Bielska-Białej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 8 km od Bielska-Białej. Sprawdź, czy szlak polecany przez innych użytkowników Traseo jest ciekawa również dla Ciebie.

Przed drogą sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Bielska-Białej.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,4 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podejść: 158 m

Suma zejść: 174 m

Iwokul poleca trasę uprawiającym nordic walking z Bielska-Białej

Startujemy z parkingu pod ratuszem, dobiegamy do Gemini, a potem dalej, ulubioną przez biegaczy ulicą Kusia. Mijamy cmentarz, starą już Starą Szmergielnię i lądujemy w Wilkowicach przy wjeździe do stalownika. Widok jest smutny, więc zawracamy, zostawiając go za sobą. W drodze powrotnej dokładamy 2 km w kierunku Szyndzielni, żeby razem było 16 km. Potem uważamy, by na koniec biegu PKP nie zamknęło przejazdu kolejowego na Sempołowskiej i na parkingu wyłączamy stoper.

Sprawdzamy czas i dystans konstatując, że półmaraton będzie jednak możliwy... ale za rok.

