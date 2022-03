GeoExpo w Bielsku-Białej. Na wystawie będzie można zobaczyć kości dinozaurów i kamienie szlachetne

Kości dinozaurów i kamienie szlachetne. GeoExpo w Bielsku-Białej

Dary natury zgromadzone w jednym miejscu, a dokładnie w Hali BKS Stal przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 19 będzie można zobaczyć z bliska już 12 i 13 marca. Wystawcy z całej Polski i z zagranicy zadbają o to, by każdy znalazł coś dla siebie.

Giełda zainteresuje każdego, kto chce poznać niesamowite dary natury, zobaczyć piękno procesów geologicznych lub po prostu w ciekawy sposób spędzić czas.

Wystawcy zaprezentują unikatowe okazy minerałów, skamieniałości, ręcznie wykonaną biżuterię, meteoryty, bursztyny, kości dinozaurów sprzed milionów lat oraz kamienie szlachetne.

- Przyjdź i przekonaj się, że giełda minerałów i biżuterii to nie tylko wydarzenie dla geopasjonatów – zachęcają organizatorzy.

Bilety będą do kupienia w kasach w dniu wydarzenia, można je kupować także online poprzez stronę TUTAJ. Normalny bilet kosztuje 12 zł, ulgowy - dla emerytów, rencistów, młodzieży do 18. roku życia - 6 zł, dla dzieci do lat 5 wstęp wolny.