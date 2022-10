Humor w krzywym zwierciadle, czyli słodko-gorzka rzeczywistość według satyryka Szczepana Sadurskiego Karolina Kos

Jak mawia stare, polskie przysłowie - dzień święty, trzeba święcić, a że dziś obchodzimy Światowy Dzień Uśmiechu, to przygotowaliśmy dla Was coś szczególnego. W naszej galerii znajdziecie kilkanaście najlepszych ilustracji autorstwa Szczepana Sadurskiego, który nadaje kształt temu, co wszystkim nam, siedzi w głowach.