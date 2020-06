Imieniny Walerii 5.06. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Walerii?

Jaki jest Waleria?

Imię Waleria jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Walerii wypadają 28 kwietnia, 5 czerwca, 8 października oraz 9 grudnia.

Waleria jest osobą uśmiechniętą i spontaniczną. Jest tolerancyjna i nie lubi wdawać się w zbędne konflikty. Cechuje ją lojalność i poczucie humoru. Jest towarzyska i ma wielu przyjaciół. Lubi spędzać z nimi czas na różnych aktywnościach. Można jej zaufać i powierzyć wiele tajemnic. W pracy jest systematyczna i sumienna. Świetnie sprawdzi się w pracy w zespole. Lubi motywować innych i ma wiele ciekawych pomysłów.

Jakie jest pochodzenia imienia Waleria?

Walerio z Bielska-Białej! Życzymy Ci wszystkiego najlepszego.

Wyślij Walerii oryginalne życzenia na imieniny

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była i nic sobie z problemów nie robiła.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

