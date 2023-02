Incydent w Biedronce w niedaleko Czechowic-Dziedzic. Kierowca wjechał w drzwi sklepu!

W sobotę, po godzinie 17 w Ligocie, przy ul. Rolników samochód osobowy wjechał w drzwi ewakuacyjne do sklepu. Na szczęście w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Internauci jednak nie pozostawili suchej nitki na kierowcy: "Słyszałem że ludzie rzucają się na promocje , ale że aż tak …", "Chciał zrobić zakupy nie wysiadając z auta" piszą pod postem jednego z bialskich serwisów informacyjnych.

Z komentarzy wnioskować można również, że to nie pierwsza taka sytuacja. Po małym "śledztwie" udało nam się dojść do wydarzenia z 2014 roku, do którego doszło chwilę po otwarciu sklepu.

W tamtym zdarzeniu jednak cały pojazd wjechał do sklepu. Zdaniem policji kierowca wrzucił niewłaściwy bieg w automatycznej skrzyni biegów. Na szczęście również wtedy nikt nie ucierpiał.