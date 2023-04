Instytut Pamięci Narodowej odkrył szczątki dwóch Żołnierzy Wyklętych w Bielsku-Białej. Kim byli?

IPN dokonał odkrycia. Znaleziono szczątki dwóch Żołnierzy Wyklętych

Adam Kondracki poinformował, że Instytut dotarł do rodzin obu bohaterów. „Szczęśliwie, mamy od najbliższych osób materiał biologiczny do badań” – powiedział. Kondracki zaznaczył, że rodziny żołnierzy zadecydują o miejscu ich pochówku. „Usłyszą o możliwości pochowania ich w uroczystym pogrzebie z asystą wojskową razem z towarzyszami broni, czyli innymi żołnierzami +Bartka+” – dodał.

- W czwartek odnaleźliśmy szczątki pięciu osób w układzie bardzo charakterystycznym dla pochówku więziennego. Wszystko wskazuje na to, że ciała ofiar zostały bezładnie wrzucone do mogiły. Znaleziska przy szczątkach i szczegóły antropologiczne wskazują, że odnaleźliśmy właściwą mogiłę masową - powiedział PAP główny specjalista w wieloosobowym stanowisku ds. poszukiwań i identyfikacji katowickiego oddziału IPN Adam Kondracki.

W masowej mogile oprócz Żołnierzy Wyklętych pochowane były trzy inne osoby, które zostały skazane za czyny kryminalne. Wyrok śmierci wykonano 17 grudnia 1946 roku. Wszystkich pięciu pogrzebano wspólnie na końcu cmentarza. Później utworzone zostały w tym miejscu inne groby.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN we współpracy z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu rozpoczęły prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na cmentarzu parafii św. Mikołaja przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej we wtorek. Potrwają do piątku.