Jak najlepiej zadbać o swój zgryz? Odpowiada lekarz ortodonta WIDEO Zadbaj o zdrowy i piękny uśmiech

#szczerzeonakladkach - prawdy i mity o nakładkach ortodontycznych

MIT 1. Nakładki niczego nie leczą - prostują zęby, a to tylko kwestia urody/estetyki

To oczywiście MIT. Wady zgryzu są trzecim najczęstszym problemem ze zdrowiem jamy ustnej, wg danych WHO, po próchnicy i paradontozie. Krzywy ząb to element łuku zębowego, a ten z kolei aparatu żucia i mowy. Całość stanowi precyzyjnie wyważony mechanizm, więc jeśli dochodzi do jakiegoś zaburzenia, to też cierpią na tym pozostałe zęby, przyzębie, stawy skroniowo-żuchwowe.