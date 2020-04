Jak wygląda Bielsko-Biała w czasie epidemii? Przygnębiający widok - puste chodniki, place, galerie

Bielszczanie bardzo serio podeszli do obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią koronawiursa i zostają w domach. W efekcie miasto praktycznie opustoszało. Pusty plac Chrobrego (wyjątek stanowią gołębie), pusta starówka z Rynkiem na czele, pusta Galeria Sfera i jej okolice sprawiają przygnębiające wrażenie. Podobnie jak podziemne przejście z placu Chrobrego na ul. Przechód...

Na popularnym deptaku – ul. 11 Listopada można spotkać przechodniów, ale to ledwie garstka w porównaniu do tłumów, jakie zwykle przewijały się tą ulicą.

Jeśli już widać większą ilość osób to tych czekających w bezpiecznej odległości w kolejkach do banków, poczty lub sklepu spożywczego. Ruch na bielskich ulicach także daleko od tego, do jakiego przyzwyczailiśmy się w godzinach szczytu. Puste chodniki, zamknięte restauracje, knajpy, słupy ogłoszeniowe pełne dawno nieaktualnych afiszów…

„Wszystko będzie dobrze” – głosi za to napis wywieszony na budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. I tego trzymać się trzeba.