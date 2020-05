Jak zmieni się słynne kąpielisko Panorama w Bielsku-Białej? 20 mln zł na modernizację!

Kąpielisko „Panorama” w Bielsku-Białej to kawał historii miasta. Wybudowane przez firmę Karol Korna i oddane do użytku w 1936 r. aż do 1950 r. było jedną z najnowocześniejszych otwartych pływalni w Europie. A do dziś jest miejscem, które bielszczanie chętnie odwiedzają podczas upalnych letnich dni.

ZOBACZ: UNIKATOWE PRZEDWOJENNE ZDJĘCIA KĄPIELISKA PANORAMA

Wstępna koncepcja modernizacji kąpieliska „Panorama” w Bielsku-Białej pojawiła się w 2017 r. Przewidywała m.in. podzielenie 50-metrowego basenu na trzy części: na basen do skoków do wody (utrzymana zostanie funkcja istniejącej wieży do skoków z wyłączeniem ze względów bezpieczeństwa skoczni na wysokości 10 metrów), 25-metrowy basen ze stałymi torami pływackimi oraz wypłycony basen dla rodzin z dziećmi (tzw. brodzik).

Urzędnicy poprosili wówczas bielszczan o opinię w tej sprawie. W sondzie internetowej połowa głosujących opowiedziała się za zmianą, ale blisko połowa była przeciwna. Sprawa stanęła na kierownictwie urzędu miejskiego, gdzie podjęto decyzję, by zostawić rys historyczny tego basenu i nie zmieniać istniejących niecek.