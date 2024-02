Janusz i Grażynka wybrali się w góry na ferie - czyli jak zachowują się typowi turyści? Oto najlepsze MEMY. Co bawi internautów?

Korki na Zakopiance lub innych drogach prowadzących do popularnych górskich kurortów, ceny noclegów wywindowane w kosmos i kilometrowe kolejki do wyciągów. Jeśli miejsce mają wszystkie te trzy kataklizmy na raz, jedno jest pewne. W Polsce zaczęły się ferie zimowe. A jak typowy Janusz z Grażynką spędzają wolny czas zimą w górach? Popisy na na stoku po grzanym winie, oscypek z żurawiną na Krupówkach, a może wyjście na szlak w adidasach?

Ferie w domu czy na wyjeździe?

Sposobów na wypoczynek w ferie zimowe jest bardzo wiele. W 2024 roku na wyjazdowe spędzenie ferii zdecyduje się połowa Polaków. Druga połowa zostanie w domach, ale nie tylko z przyczyn ekonomicznych czy planów urlopowych w firmie. Po prostu niektórzy preferują odpoczynek we własnym domu i aktywności fizyczne ich nie kręcą. Najważniejsze dla dzieci jest i tak to, że nie trzeba chodzić do szkoły.