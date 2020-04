Jarosław Klimaszewski podziękował za maseczki, które dotarły do Bielska-Białej dzięki współpracy z firmą Martes Sport

Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej podziękował na facebooku za dostawę maseczek z Chin, która była możliwa dzięki partnerom bielskiej firmy. Co ciekawe, zrobił to po chińsku. Filmik można zobaczyć poniżej.

Przypomnijmy: wszystko zaczęło się od in formacji, że chińscy przedsiębiorcy, z którymi firma Martes Sport współpracuje od lat, przekaże dla Bielska-Białej 165 tys. sztuk maseczek sanitarnych i maseczek typu N95. To efekt wspólnych działań prezydenta Bielska-Białej i zarządu Grupy Kapitałowej Martes Sport. W miniony czwratek 26 marca maseczki znalazły się już w Bielsku-Białej, a dzień później zostały dostarczone do placówek, kótere najbardziej ich potrzebowały.

Maseczki prosto z magazynów zostały rozwiezione do instytucji działających na terenie miasta– trafiły m.in. do szpitala miejskiego oraz domów pomocy społecznej.

Prezydent miasta Jarosław Klimaszewski w uzgodnieniu z zarządem spółki Martes Sport podjął decyzję, aby podzielić się maseczkami z placówkami, które nie są podległe Urzędowi Miejskiemu - m.in. z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym, Szpitalem Wojewódzkim, Szpitalem Pediatrycznym oraz szpitalami w Żywcu, Cieszynie i Tychach. Część maseczek została wysłana również do Ustki - miasta partnerskiego Bielska-Białej. Z kolei 5 tys. maseczek zostało przekazanych do dyspozycji Straży Miejskiej. Podczas codziennych patroli strażnicy odwiedzali sklepy spożywcze i – tam gdzie będzie taka potrzeba – przekazywalić maseczki ich personelowi.