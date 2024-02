Kartki na walentynki 2024. Pobierz ZA DARMO i wyślij dziewczynie lub chłopakowi! Życzenia walentynkowe: wierszyki krótkie, poważne, wesołe

Najpiękniejsze kartki walentynkowe 2024, życzenia i wierszyki o miłości. Sprawdźcie nasze propozycje! Jeżeli nie macie pomysłu na życzenia dla swojej sympatii na 14 lutego, czyli Święto Zakochanych, przychodzimy z pomocą! Wejdź w galerie i zobacz wyjątkowe KARTKI WALENTYNKOWE! W tekście poniżej znajdziesz z kolei życzenia idealne do skopiowania i wysłania smsem lub innym komunikatorem.

W środę, 14 lutego, obchodzimy wszystkim już chyba znane walentynki. Nazwa tego dnia pochodzi od świętego Walentego, patrona zakochanych, ale też, co niektórzy złośliwie komentują, chorych psychicznie. Obchody dnia świętego Walentego są świeckie i narodziły się w krajach anglojęzycznych, szczególnie popularne są w Stanach Zjednoczonych. Lata temu zwyczaj ten trafił i pod nasze strzechy - początkowo nieśmiało, walcząc z opiniami o "kalce z Zachodu". Obecnie jednak walentynki obchodzi znaczna większość z nas!

WALENTYNKI 2024: WIERSZYKI

Poniżej przygotowaliśmy zestaw kilku wierszyków na walentynki 2024. Sprawdź je! Są idealne do wysłania przez SMS-a, WhatsAppa, czy Messengera. ŻYCZENIA NA WALENTYNKI Raz tylko człowiek kocha prawdziwie,

Raz tylko serce miłością tchnie,

Na tej przecudnej świata dolinie,

Raz tylko w życiu, więcej nie.

Słałbym Ci co dzień kwiatów bukiety,

bo nie ma drugiej takiej Kobiety!

Lecz dziś dzień szczególny, więc przyjmij życzenia,

niech znikną wszystkie Twoje zmartwienia,

niech szczęście i miłość Twe serce wypełni,

niech każde marzenie Twoje się spełni,

niech na Twej twarzy uśmiech zagości

bo dzień dzisiejszy jest pełen radości.

Wyjątkiem jesteś w tym wielkim świecie,

Wyjątkiem jesteś w tym wielkim świecie,

należą się kwiaty takiej Kobiecie.

Kochać to nie znaczy tylko wzdychać, marzyć,

Kochać to nie znaczy wiecznie o kimś śnić,

Kochać to znaczy komuś zawierzyć,

Kochać to znaczy dla kogoś żyć!

Myślisz - jestem starą kobietą; myślę - jesteś podporą;

myślisz - nie mam siły; myślę - udźwigniesz cały świat;

myślisz - życie za mną; myślę - zawsze ja z Tobą, Ty ze mną

I niech tak zostanie przez tysiące lat.

Miłość, to znaczy, że jesteś przy mnie,

miłość, to znaczy, że o mnie myślisz,

miłość to sprawi, że mi się przyśnisz...

miłość - cóż może być piękniejszego,

niż nas dwoje w Dzień Walentego. Chcę być Twoim czarodziejem,

zaczaruję nasz wspólny świat,

Ty będziesz moją królową,

a ja Twoim królem,

każda droga będzie tęczą,

a każdy dzień – niebem. ŻYCZENIA WALENTYNKOWE Człowiek to stworzenie boże, co bez miłości obejść się nie może! Słońce nauczyło mnie śmiać się, wiatr nauczył mnie szaleć, deszcz nauczył mnie szlochać, a ty choć z daleka - wciąż uczysz mnie kochać. Tylko z Tobą pragnę być. Trzymać Cię za ręce. Z Tobą mi niczego nie żal. Nie pragnę nic więcej. Chcę żeby Twoje oczy w moje patrzyły, żeby Twoje usta z mymi się złączyły, żeby moje serce tylko dla Tobie biło i chcę żeby nas na świecie tylko dwoje było!

Bądź nadzieją mi w bezsensie, a w nieszczęściu bądź mi szczęściem. W zamian chcę Ci podarować tylko dwa magiczne słowa: Kocham Cię! Jak lecieć to do słońca, jak marzyć to bez końca, jak całować to serdecznie, a jak kochać to już wiecznie. Ile kwiatów w maju, ile szczęścia w raju, tyle Ci słodyczy Walentynka życzy! Jak miś miód pokochał, jak słonecznik słońce, tak Ciebie pokocha me serce gorące.

Masz serce złote i piękne ciało. Taką dziewczynę życie mi dało. Kocham Cię Kwiatuszku drogi. Nikt mi do Ciebie nie zamknie drogi. ŚMIESZNE WIERSZYKI NA WALENTYNKI Mamy dzisiaj Walentynki, święto chłopca i dziewczynki.

Takich co to się kochają no i sobie też ufają.

Dają sobie dziś prezenty, mówią przy tym to Walenty.

Potem spacer w parku krótki, jakieś piwko trochę wódki.

Aby lepiej się gadało no i miłość wyznawało.

Potem jeszcze jakieś kwiaty a wieczorem marsz do chaty.

A w chałupie w pokoiku, kolacyjka przy stoliku.

Potem do dwunastej w nocy dwie poduszki jeden kocyk

Jakieś buzi, przytulanka. Taki dzień to jest sielanka.

Ktoś bardzo Cię kocha – nie powiem Ci kto,

i myśli o Tobie – nie powiem Ci co,

i w myślach całuje – nie powiem Ci jak,

i cierpi, bo czuje, że kogoś mu brak,

ktoś chciałby Ci przysiądź – nie powiem Ci co,

ktoś bardzo Ci bliski – nie powiem Ci kto,

lecz sam się dowiesz, za dzień albo dwa,

że ten, kto Cię kocha to właśnie ja. Siedziałem, myślałem i mam taki plan:

Człowiek w życiu nie może być sam,

a ty stanowisz planu tego część,

pocałować ciebie mam dziś wielką chęć! Miłość - gałązka topoli,

Zerwiesz bardzo boli,

Lecz serce bez miłości,

Bez żadnej jest wartości.

WALENTYNKI 2021: Kartki walentynkowe do pobrania ZA DARMO

Przygotowaliśmy także w naszej galerii zestaw kartek walentynkowych do pobrania. Je również można wysłać przez Messengera, WhatsAppa, czy SMS-a!

