Kartki z życzeniami na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022! Zabawne, poważne. Wybierz, jaką chcesz!

Życzenia na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022! Wierszyki śmieszne, poważne... Pobierz na telefon i wyślij za darmo!

Życzenia noworoczne i sylwestrowe 2022: SMS

Kiedy Nowy Rok nadchodzi kieliszeczek nie zaszkodzi. Kufel piwa to za mało! Litr szampana by się zdało! Trzeba opić wszelkie troski, by następny rok był boski. Do siego roku życzy

***

Gdy Nowy Rok Staremu cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia, a ja przy tej pięknej sposobności, życzę Ci dużo szczęścia i radości!

***

W Nowym Roku, tuż po balu, oprócz szczęścia, zdrowia, szmalu, proś niebiosa by Ci dały dużo seksu i gorzały. Do Siego Roku.