Kibice wreszcie na trybunach, a Górale znów liderem! Ważne zwycięstwo Podbeskidzia

Po raz pierwszy od ponad trzech miesięcy kibice Podbeskidzia znów zasiedli na trybunach stadionu w Bielsku-Białej. Wróciły przedmeczowe rozmowy, prawdziwy doping, pretensje do sędziów i żywe dyskusje, które w końcu można było toczyć na żywo , a nie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ale co najważniejsze dla bielskich kibiców, wróciło też zwycięskie Podbeskidzie. Po trzech remisach z rzędu Górale sięgnęli po komplet punktów i obronili pierwsze miejsce w tabeli.

Nie było o to jednak łatwo, a Góralom w upale szło jak po grudzie. Bielszczanie utrzymywali się przy piłce, grali w dobrym tempie, ale zwyczajnie brakowało im jakości w wykończeniu akcji. Przez blisko godzinę gry bramkarz Stomilu miał niewiele pracy, bo nawet gdy Podbeskidzie przedostało się z piłką w pole karne, to strzały albo lądowały na trybunach, albo blokowali je dobrze ustawieni obrońcy.

Konkretniejsi w swoich rzadszych atakach byli piłkarze Stomilu. Już w pierwszej minucie po błędzie Kornela Osyry niezłej okazji nie wykorzystał Szymon Sobczak, a na początku drugiej połowy po efektownej akcji Japończyka Kokiego Hinokio gospodarzy uratował Martin Polaček.

Podbeskidzie mogło liczyć na przebłysk umiejętności albo zwyczajny łut szczęścia, który odmieni dynamikę meczu. Padło na to drugie. Łukasz Sierpina w swoim stylu rozpędził się prawą stroną i posłał w pole karne dośrodkowanie niedokładne, ale na tyle kąśliwe, by sprawić kłopoty bramkarzowi. Piotr Skiba odbił piłkę wprost na głowę kolegi z drużyny, Mateusza Bondarenki, po czym ta wpadła do pustej bramki.