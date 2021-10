Kiedyś przyjeżdżały tu setki turystów ze Śląska. Kultowy Dom Wczasowy Rymer w Wiśle stoi teraz opuszczony. Smutny widok

Kultowy Dom Wczasowy Rymer w Wiśle-Nowa Osada. Zobaczcie zdjęcia z opuszczonego ośrodka, w którym tysiące Ślązaków spędzało urlopy

Dom Wczasowy "RYMER" to był zespół trzech murowanych pawilonów połączonych łącznikiem – w latach 80 i 90 oferował aż140 miejsc noclegowych.

Kultowy Dom Wczasowy Rymer w Wiśle. Zobaczcie zdjęcia wnętrz tuż przed wyburzeniem

Ze względu na świetne położenie w Wiśle Nowa Osada przy drodze do Szczyrku (do centrum Wisły 2 km), cieszył się ogromną popularnością. Tysiące rodzin górniczych spędzało tam ferie i wakacje. Był usytułowany tuż przy rzece Wiśle, u podnóża góry Smrekowiec (882 m n.p.m.). W pobliżu znajduje się nowo wybudowana skocznia narciarska w Malince oraz przebiegają szlaki turystyczne na Trzy Kopce i Kozińce.

Natomiast w budynku C znajdowała się klasa turystyczna. Pokoje 6-8 osobowe z węzłami sanitarnymi na korytarzu. Wyposażone standardowo w: tapczany, szafę, szafki nocne, stół z krzesłami. Duży ogrodzony teren.

Goście mieli do dyspozycji świetlicę wielofunkcyjną, salkę rekreacyjną (stół do tenisa stołowego), kawiarnię, salę bilardową, boisko do piłki siatkowej (ziemne), piłki nożnej (trawa), zielony teren rekreacyjny, podest na występy, zadaszony grill, parking dla autokaru. DW przestał działać w 2013 roku. Niedawno został wyburzony.