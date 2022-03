„Koduj z Gigantami - Szyfry i Zagadki”. Ponad 20 tys. uczniów postawiło pierwsze kroki w programowaniu

Koduj z Gigantami! Warsztaty z programowania w całej Polsce

W ramach ogólnopolskiej akcji „Koduj z Gigantami - Szyfry i Zagadki” zorganizowano bezpłatne warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży. W ponad 100 lokalizacjach w całym kraju przygotowano stacjonarne zajęcia. Za organizację warsztatów odpowiedzialna była szkoła Giganci Programowania, największa w Polsce szkoła wprowadzająca uczniów w świat programowania i nowych technologii. Bowiem już od 7 lat prowadzi kursy i warsztaty zarówno w kraju, jak i za granicą: w Hiszpanii, Chorwacji, Słowacji, Chile, Meksyku, Bośni i Hercegowinie, Singapurze i Australii.

Warsztaty to nie tylko nauka połączona z zabawą. Jak przekonują organizatorzy, to przede wszystkim rozwój twórczego oraz logicznego myślenia. Celem programu jest zachęcenie dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat do nauki programowania jako umiejętności niezbędnej w dzisiejszym cyfrowym świecie i pokazanie im bezpiecznego sposobu na korzystanie z nowych technologii.