Kolejki do marketów budowlanych w Bielsku-Białej. Czas koronawirusa to czas remontów?

Kilkanaście, a momentami nawet 30 minut trzeba było czekać w kolejce, by wejść do sklepu sieci Leroy Merlin w Bielsku-Białej w sobotę 28 marca przed południem. Chętnych do zaopatrzenia się w materiały było bardzo wielu. Całkiem sporo osób ustawiało się w kolejce do sklepu sieci Castorama w Bielsku-Białej. Najważniejsze - klienci zachowywali bezpieczną odległość i cierpliwie czekali, aż zostaną wpuszczeni na teren marketu. Niektórzy w rękawiczkach, inni - sporadycznie - w maseczkach. W obu sklepach środki ostrożności były zachowane – ochroniarze w maseczkach lub plastikowych osłonach na twarz pilnowali porządku przy wchodzeniu i wychodzeniu – ilość osób w sklepie musiała się zgadzać.

Markety budowlane wprowadziły jednak specjalne środki ostrożności i ograniczenia. W sklepach sieci Leroy Merlin ograniczeniu uległa ilość klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w sklepie, skrócone zostały godziny otwarcia wszystkich sklepów, do godziny 20:00, a zwrot towarów do sklepów stacjonarnych został czasowo wstrzymany. Jednocześnie zarząd Leroy Merlin Polska zaapelował do klientów, aby dokonywali zakupów tylko podstawowych i niezbędnych w tym momencie produktów w sklepach stacjonarnych, a pozostałe realizowali w sklepie internetowym

Przed wejściem do sklepów pojawiły się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, z których korzystają klienci wychodzący ze sklepów. Przeprowadzane są dezynfekcje powierzchni dotykowych, m.in.: wózków, blatów, fakturomatów, lad i klawiatur, maszyn vendingowch, ograniczona została liczbę klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w sklepie - na terenie sklepu oraz parkingu można poruszać się pojedynczo lub maksymalnie w 2 osoby z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m od drugiej osoby. W Castoramie zachęcają, by nie zabierać dziecka na zakupy, wstrzymać się z dokonywaniem zwrotu towaru, (można zrobić to później)

Otwarte dla klientów pozostają wszystkie sklepy OBI w Polsce. Przedstawiciele sieci podkreślają, że osoby objęte kwarantanną obowiązuje zakaz wstępu na teren sklepu. Chodząc po sklepie należy zachować odległość . W OBI zostały wprowadzone zaostrzone zasady dezynfekcji i ochrony indywidualnej , liczba klientów w sklepie ograniczona, a godziny pracy sklepu skrócone do 20.00.

W podobnym tonie do klientów apeluje sieć Merkury Market, która zmieniła godziny pracy – w Cieszynie sklep jest otwarty do 19.00, a w Rybniku i Żywcu w dni powszechne do 20.00, a w soboty do 19.00.