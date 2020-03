Kolejne maseczki z Chin dotarły do Bielska-Białej. To blisko 180 tys. sztuk!

Po tym jak do Bielska-Białej dotarło 165 tys. sztuk maseczek z Chin, bielscy urzędnicy zapowiadali, że będzie kolejna dostawa. Zgodnie z zapowiedzią do Bielska-Białej dotarła kolejna partia pomocy z Chin - miasto otrzymało w darze 10 tys. maseczek sanitarnych i 4 tys. sztuk maseczek typu N95. Maseczki od środy 31 marca będą dystrybuowane. Jak informują przedstawiciele bielskiego Ratusza trafią przede wszystkim do szpitali oraz do domów pomocy społecznej.

Maseczki, jakie Bielsko-Biała dostało z Chin to efekt wspólnych działań prezydenta Bielska-Białej i zarządu Grupy Kapitałowej Martes Sport - chińscy przedsiębiorcy, z którymi firma Martes Sport współpracuje od lat, zareagowali w sposób błyskawiczny, oferując bezcenną pomoc.

W pierwszym transporcie do Bielska-Białej dotarło 165 tysięcy maseczek sanitarnych. Łącznie pomoc z Chin dla Bielska-Białej to prawie 180 tysięcy maseczek.

- Chińscy darczyńcy zapewniają, że w niedługim czasie możemy spodziewać się kolejnych przesyłek ze środkami ochrony osobistej - informują urzędnicy z Bielska-Białej.