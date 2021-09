Koniec drogowej inwestycji w centrum Lipnika. Teraz jest bezpieczniej i wygodniej

Realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej rozbudowa ulicy Lipnickiej rozpoczęła się na początku czerwca ubiegłego roku. Inwestycja w założeniu miała poprawić jakość codziennego życia mieszkańców, korzystających ze zmodyfikowanej pętli autobusowej. To jednak nie wszystko. Korekta łuków drogowych w ciągu ul. Polnej ułatwi kierowcom dużych pojazdów bezpieczne zawracanie.

- Zadanie zwiększa zatem bezpieczeństwo pieszych i kierowców w tym rejonie, podnosząc jednocześnie komfort użytkowania nowych dróg, chodników i powstałej przy tej okazji infrastruktury - informuje bielski MZD.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował przedłużenie ul. Lipnickiej na odcinku 103 metrów wraz z przebudową jej dotychczasowego przebiegu oraz ulicy Krzywej na długości 76 metrów. Wyremontowany został także 40-metrowy odcinek ul. Podgórnej.

Wymieniony zakres robót to jednak tylko część inwestycji. MZD w ramach zadania przebudował także plac, parking i zatoki autobusowe w sąsiedztwie Miejskiego Domu Kultury. Całości dopełniają nowe chodniki i zjazdy, a także korekty geometrii na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi. To czego nie widać gołym okiem, to przebudowa kanalizacji deszczowej, kanałów dla sieci szerokopasmowej oraz istniejącego odcinka sieci telefonicznej. Wartość wymienionej części robót wyniosła 2,4 mln zł. Inwestycji towarzyszyła także budowa mostu w ciągu ul. Lipnickiej. To zadanie rozpoczęło się później, bo na przełomie marca i kwietnia tego roku. Jego koszt to 504 tys. zł.