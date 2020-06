Koniec roku szkolnego inny niż wszystkie. Uczniowie zaczynają wakacje

- Trochę dziwny rok. Nie mieliśmy ze sobą kontaktu przez prawie cztery miesiące i te lekcje zdalne na początku też były dziwne. Trzeba było się zorganizować, ale później to już jakoś poleciało - stwierdził Jakub Wojtynek z bielskiego Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych.

Seweryn Imielski, uczeń bielskiego Mechanika, ocenił, że praca zdalna średnio się sprawdziła. - Dostawaliśmy jakieś zadania i mogliśmy je wykonać w jakimś terminie, Praca zdalna jako tako działała, ale to w sumie forma zamienna. Trochę jesteśmy w plecy - stwierdził Seweryn.

- Praca zdalna rozleniwiała, miałem dwie dwójki na koniec, więc wolałbym chodzić do szkoły. Połowa nauczycieli w ogóle nie była do tego przygotowana. Z niektórych przedmiotów do końca roku nie mieliśmy prac, ale niektórzy się postarali i codziennie robili lekcje, więc wszystko zależało od podejścia - ocenia z kolei Dominik Staciwa z Bielskiej Szkoły Przemysłowej.