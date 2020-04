Koronawirus: nowe zachorowania w Bielsku-Białej i powiecie

Jest siedem kolejnych zachorowań na koronawirusa w województwie śląskim - poinformowały służby wojewody śląskiego w poniedziałek 6 kwietnia. Wśród nich są osoby z Bielska-Białej i powiatu bielskiego.

To trzy mieszkanki w sile wieku z powiatu bielskiego oraz mieszkanka Bielska-Białej w średnim wieku. - Dobry stan zdrowia pozwala na to, by w swoim domu przez kolejne dni, pod ścisłym nadzorem służb sanitarnych i lekarza zakaźnika, wracali do zdrowia - informują służby wojewody.

Według Powiatowej Stacji Sanitarni Epidemiologicznej w Bielsku-Białej na dzień 6 kwietnia (stan na godz. 14.00) W Bielsku-Białej i powiecie bielskim kwarantanną były objęte 483 osoby, 10 było hospitalizowanych, a nadzór epidemiologiczny dotyczył 1390 mieszkańców.