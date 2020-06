Koronawirus w Bielsku-Białej: 57 zakażonych. Siedem osób zmarło. Smutny raport

- Do tej pory inspektor sanitarny wydał 2909 decyzji administracyjnych w tym o izolacji 146, o kwarantannie –1921, o kolejnej kwarantannie – 592, o skróceniu kwarantanny – 247 decyzji. Wymazów do badań pobranych było 1390 - informował dr Rutkiewicz.

- To państwa znajomość tematu sprawiła, że gdy pojawiła się sytuacja wyjątkowa, reakcja była natychmiastowa. Szczególnie widać to było w pierwszych dniach, kiedy rozporządzenia i zmiany zarządzeń bywały nowelizowane nawet trzy razy na dobę. Dzięki waszej pracy sytuacja w naszym mieście była pod kontrolą – podkreślił prezydent Klimaszewski.

Na działania związane ze zwalczaniem epidemii bielski Ratusz wydał już prawie 3 mln zł. Za te pieniądze zostały kupione m.in. środki ochrony (ponad 889 tys. zł). Prezydent Klimaszewski pozyskał od sponsorów nieodpłatnie - maski ochronne, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji. Szacunkowa wartość tej pomocy to ponad 730 tysięcy złotych.

Środki ochrony otrzymały też Zieleń Miejska, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Zakład Komunikacyjny, Miejski Zarząd Oświaty, Zakład Gospodarki Odpadami, Therma, Aqua, Suez, Polski Czerwony Krzyż, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej, szpitale spoza Bielska-Białej (Cieszyn, Tychy Żywiec, Bystra-Wilkowice). Przesłane zostały także do zaprzyjaźnionych urzędów miejskich w Żywcu i Ustce.

Urzędnicy bielskiego Ratusza wraz z pogotowiem ratunkowym uruchomili także wymazobus. Samorządowcy dofinansowali zakup komputerów dla dzieci do zdalnej nauki, doposażyli w środki ochrony ośrodki pomocy społecznej, szkoły i przedszkola. Co ważne, dzięki wdrożonym środkom zapobiegawczym w żadnym Domu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej nie doszło do wybuchu epidemii.

Komendant Straży Miejskiej Grzegorz Gładysz przyznał, że w czasie epidemii strażnicy interweniowali 1107 razy w różnych sprawach. Nałożyli 232 mandaty i zastosowali 688 pouczeń związanych np. z gromadzeniem się, przemieszczaniem w transporcie zbiorowym czy nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniania twarzy.

Placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej kontrolowała cztery przejścia graniczne i 38 punktów granicznych. Ta kontrola odbywała się wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, Wojskami Obrony Terytorialnej, Policją i żołnierzami. W ramach służby skontrolowano 105 641 osób, 9 autokarów, 67 245 samochodów osobowych, 1 951 pociągów. Na kwarantannę skierowano 1 470 osób, a zawrócono 388 osób.