Krzesła dla WOŚP w Bielsku-Białej. Uczniowie Plastyka efektownie je ozdobili [ZDJĘCIA]

Krzesła dla WOŚP to czwarta edycja wydarzenia, w które włączają się Zespół Szkół Plastycznych z Bielska-Białej, Fundacja Ekologiczna Arka oraz Galeria Sfera. Młodzi artyści z Plastyka przygotowali 15 efektownie ozdobionych krzeseł.

- To nasza czwarta edycja. Z każdej staramy się wyciągnąć wnioski i robić te krzesła coraz lepsze, ciekawsze i za każdym razem inne. W tym roku dominują wzory geometrycznej, roślinne. Uczniowie postawili na wyszukaną, elegancką kolorystykę - powiedziała Agata Ruman, nauczycielka rysunki i malarstwa w bielskim Plastyku.

Zaznaczyła, że wykonanie tych prac to wielki wysiłek, który wymagał od uczniów pracy, także pozalekcyjnej, samozaparcia mi chęci do pracy. - To fajna akcja, bo młodzież może zrobić coś dla innych i jednocześnie zobaczyć, że ich artystyczne umiejętności będą istniały gdzieś w przestrzeni publicznej - zaznaczyła.