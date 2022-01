Kto ukradł Jezuska w Bielsku-Białej? Skradziono figurkę z szopki. Czy to rodzaj prowokacji?

Trudno powiedzieć, czy był to zwykły wybryk, czy rodzaj prowokacji. Tak czy owak, zniknięcie symbolu świąt budzi smutne refleksje.

Do zdarzenia doszło we wtorek 4 stycznia. Prawdopodobnie obraz miejskiego monitoringu zarejestrował intruza.

- Podstawą do tego, by żądać szacunku dla swoich wartości, jest szacunek dla tego, co jest ważne dla innych. Żyjemy w mieście, które od wieków słynie z wielokulturowości i dużej wzajemnej tolerancji. Nie psujmy tego! - komentują w Ratuszu.