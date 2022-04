Kultowe uzdrowiska w Śląskiem i okolicach! Duszniki, Rabka, Krynica, Ciechocinek i inne popularne sanatoria, które odwiedzaliśmy w PRL-u

W największym skrócie - uzdrowisko to miejscowość dysponująca naturalnymi czynnikami leczniczymi, do których zalicza się wody mineralne oraz właściwości klimatyczne. Warunkami naturalnymi niezbędnymi do prowadzenia lecznictwa są właśnie właściwości lecznicze klimatu, walory przyrodnicze i estetyczne krajobrazu, naturalne zasoby wód mineralnych, gazów i peloidów (borowin), leczniczy wpływ morza oraz inne czynniki biofizyczne środowiska, wywierające korzystny wpływ na organizm człowieka.

Swoje złote lata uzdrowiska przeżywały w czasach Polski Ludowej, kiedy wyjazdy za granicę nie były powszechne. Bez dwóch zdań - w PRL wyjazd do wód był czymś! Dla wielu był nie tylko okazją do podreperowania zdrowia, ale także dawał namiastkę luksusu i lepszego świata. Życie, zwłaszcza towarzyskie, kwitło w nich dzień i noc, praktycznie o każdej porze roku, co zresztą widać na zdjęciach ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Do tej pory wiele osób turnusy w uzdrowiskach wspomina z łezką w oku. Prawda?