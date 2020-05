Licytacje komornicze w Beskidach - czerwiec 2020. Do kupienia nie tylko auta i domy! Co można wylicytować w Bielsku, Żywcu i Cieszynie?

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-06-2020r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie mającego siedzibę przy ul. Garncarska 8 w sali nr 56, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 43-520 Chybie, ul. Wyzwolenia 95, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BB1C00004781/4. Suma oszacowania wynosi 334 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 222 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 400,00zł.

