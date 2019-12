Liga Mistrzów w ampfutbolu w Bielsku-Białej! Kuloodporni zagrają u siebie

- Nie sądziłem, że otrzymamy organizację, bo Turcy złożyli bardzo mocną ofertę. Ale my też zrobiliśmy wszystko, co było możliwe do zrobienia. I to się udało – mówi przejęty Daniel Kawka, prezes Fundacji Kuloodporni.

- Radość jest ogromna, bo bardzo nam zależało, by ten turniej zorganizować. Jest też obawa, bo tak wielkiej imprezy jeszcze nie organizowaliśmy. To duża odpowiedzialność. Ale wszystko staramy się robić „na maksa” i jak już się za coś zabieramy, to chcemy zrobić jak najlepiej. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. Mamy świetnych ludzi, świetną załogę i partnerów, dobrze nam się współpracuje. Przed nami ogromne wyzwanie. Wierzę, że temu podołamy – mówi Daniel Kawka.

ZOBACZ: KULOODPORNI BIELSKO-BIAŁA MISTRZAMI POLSKI!

Kuloodporni mogą liczyć na wsparcie władz miasta Bielska-Białej oraz TS Podbeskidzie. Obie instytucje kilka dni temu na konferencji prasowej jasno deklarowało pomoc i wsparcie dla Kuloodpornych przy organizacji tego wydarzenia.

- Środowisko skupione wokół Kuloodpornych stworzyło w Bielsku-Białej coś pięknego przy - tak naprawdę -niewielkiej pomocy z zewnątrz. Już czas, by miasto włączyło się w to mocniej. Tym bardziej, że ten projekt znakomicie łączy i promocję sportu i promocję miasta. Będzie to nowy etap w sportowej twarzy miasta. Liczymy na to, że ten piękny stadion ponownie będzie tym czynnikiem, który zadecyduje o przyznaniu nam dużej imprezy – mówił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.