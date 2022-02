Linia szkwału dotarła w Beskidy. Trzeba się liczyć z bardzo silnym wiatrem. Nie działa część wyciągów w Szczyrku

- Przez Polskę wędruje chłodny front atmosferyczny wraz z linią szkwału. Towarzyszą jej wyładowania, gwałtowne ale krótkotrwałe porywy wiatru oraz chwilowo intensywne opady deszczu - informują na swoim profilu Łowcy Burz Podbeskidzie.

Łowcy Burz Podbeskidzie podkreślili, że linia szkwału powinna dotrzeć nad nasz region w okolicach godz. 9:00-10:00. Podczas jej przechodzenia wiatr może osiągać w porywach 85-95 km/h.

Z powodu silnych wiatrów w Szczyrku nie działają koleje linowe.

- Czwartkowa pogoda krzyżuje trochę plany narciarzom. Ze względu na silny wiatr koleje linowe i wyciągi w ośrodku Szczyrk Mountain Resort oraz Skrzyczne - ośrodek narciarski są nieczynne do odwołania. Działa Beskid Sport Arena Szczyrk oraz mniejsze wyciągi. Sugerujemy na bieżąco sprawdzać warunki na stronach poszczególnych ośrodków narciarskich - informuje Urząd Miejski w Szczyrku.

Przypomnijmy, że nad regionem przechodzi Orkan Dudley. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło Polaków przed ORKANEM DUDLEY. Estofex (European Storm Forecasting Experiment) ogłosiło trzecie i najwyższe co do wielkości ryzyko wystąpienia silnych burz wiatrowych we wschodnich Niemczech i zachodniej Polsce. Przy porywach do 130 km/h możliwe są również tornada i duże, długotrwałe burze. Drugi stopień ostrzeżenia na Śląsku!

Jak informuje IMGW - Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami w porywach do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy prognozowane są w dzień. W nocy z czwartku na piątek porywy stopniowo będą słabły. Silnym porywom wiatru w nocy jak i w dzień towarzyszyć będą burze.