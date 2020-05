Lokale gastronomiczne otwarte, ale ruch jest umiarkowany

- Mieliśmy dużo klientów. Można było odczuć, że ludzie są spragnieni spotkań ze znajomymi - stwierdził pan Sławomir. Dodaje, że w kolejne dni nie mieli już tak wielu klientów, w weekend pochmurna i deszczowa pogoda także nie zachęca do siedzenia w ogródku pod parasolem. - Poza tym ludzie są zdezorientowani. Nie wiedzą, w ile osób mogą przyjść, czy muszą mieć maseczki - mówi Sławomir Prorok.

Właściciel jednej z popularnych kawiarni przy cieszyńskim Rynku, który prosił o zachowanie anonimowości, stwierdził, że zdecydowali się otworzyć ogródki, ale póki co to jest jedna wielka porażka.

- Ludzie się boją, więc siedzą w domach. Do tego pogoda jest kiepska. Droga do takiego ruchu, jaki był wcześniej, jest jeszcze daleka. Liczyliśmy, że władze miasta, wzorem dużych miast, zwolnią nas z opłat za ogródki, ale tak się nie stało. Nie wiem jak to przetrwamy. Ten rok na pewno jest stracony - stwierdził właściciel cieszyńskiej kawiarni.

Menedżerowie Miętówki Cafe, która działa przy żywieckim Rynku, również zwracają uwagę, że powrót do prowadzenia normalnego biznesu będzie bardzo długi. O ile kiedyś mogli przyjmować 80 klientów, to z powodu obostrzeń mających zabezpieczyć klientów przed zarażeniem koronawirusem, teraz mogą przyjmować z racji ograniczonej przestrzeni - zaledwie 20 osób.

- Ruch jest umiarkowany. Ludzie się jeszcze boją siedzieć w publicznych miejscach. Powrót do normalności będzie trwał bardzo długo - usłyszeliśmy w Miętówka Cafe.