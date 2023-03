Luksusowe wille i pałace do kupienia w Śląskiem. Domy marzeń dla... milionerów. Za tę cenę byłbyś ustawiony do końca życia

Luksusowe wille i pałace do kupienia w Śląskiem

Niebotycznie drogie nieruchomości stanowią około 4 do 6 procent całego rynku mieszkaniowego w Polsce. Roczna wartość transakcji na giełdzie apartamentów, to około 460 mln zł. Niektórzy traktują takie transakcje jako okazję do inwestycji, dla innych wysoki standard posiadanej nieruchomości stanowi potwierdzenie ich społecznego statusu. Wiele osób, które stać na luksusowy apartament, kupuje go często ze względu na estetykę i wnętrze. Trzeba przyznać - są piękne i majestatyczne, jednak dla statystycznego Polaka poza zasięgiem...