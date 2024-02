Lutowe nowości w kinach Helios: kolejna dawka porywających premier

Fani serii o Spider-Manie mogą cieszyć się z poszerzenia filmowego uniwersum o nową bohaterkę – „Madame Web” . Cassandra Webb jest pracującą na Manhattanie ratowniczką medyczną. Pewnego dnia odkrywa w sobie niezwykłe umiejętności jasnowidzenia, dzięki którym udaje się jej ocalić trzy młode kobiety. Według jej wizji mają one niesamowitą przyszłość, jednak czyhają na nie śmiertelne zagrożenia. Sieć Cassandry, znanej też jako Madame Web, połączy je wszystkie i sprawi, że wspólnie stawią czoła niebezpieczeństwom. W rolach głównych występują między innymi Dakota Johnson i Sydney Sweeney.

Gorącą premierą nadchodzącego tygodnia jest „Sami swoi. Początek” . Po latach od ostatniego filmu z legendarnej trylogii widzowie znów będą mogli śledzić losy skonfliktowanych sąsiadów. Tym razem fabuła ukazuje bohaterów jeszcze zanim zostali przesiedleni na Ziemie Odzyskane. Akcja filmu przenosi kinomanów na przedwojenne Kresy, gdzie gospodarstwa Kargulów i Pawlaków także graniczyły ze sobą. Już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo… W obsadzie znaleźli się Adam Bobik jako Pawlak i Karol Dziuba w roli Kargula, na wielkim ekranie towarzyszą im między innymi: Paulina Gałązka, Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka oraz Anna Dymna.

Ponadto w kinach nadal można obejrzeć najpopularniejsze tytuły ostatnich tygodni. „Priscilla” to najnowsze dzieło Sofii Coppoli, przybliżające historię związku legendarnego Elvisa Presleya i młodziutkiej Priscilli Beaulieu. Choć miłości i luksusowego życia zazdrości im cały świat, dziewczyna nie czuje się szczęśliwa, a rezydencja Graceland staje się dla niej złotą klatką… Propozycją w romantycznym, ale i komediowym klimacie jest „Piękna katastrofa 2”. Bohaterowie budzą się po szalonej nocy w Las Vegas już jako małżeństwo. W dodatku wygrali znaczną kwotę, za którą zamierzają wyprawić wieczór kawalerski i panieński. W międzyczasie ściga ich jednak mafioso, chcący odzyskać pieniądze przegrane w kasynie…

Miłośnicy polskich komedii również znajdą coś dla siebie. „Miłość jak miód” to opowieść o dwóch kobietach przechodzących menopauzę, które mają za sobą trudne życiowe doświadczenia. Przyjaciółki spontanicznie decydują się na zamianę miejscami, co przynosi szereg komplikacji, lecz przede wszystkim otwiera je na niespodziewaną miłość! Na ekranach dostępny jest również film „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5”. Patchworkowa rodzina Wolańskich i Zawadów jak zwykle dostarcza dawki humoru – tym razem Agnieszce i Marcinowi rodzi się mały Kuba, a Piotruś marzy o tym, by mieć dziecko z Marlenką…